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Происшествия22 июля 2022 7:02

В Тульской области МЧС нашли и обезвредили две мины и взрыватель

Взрывоопасные предметы нашли на перегоне "Горбачево-Арсеньево" Арсеньевского района
Источник:kp.ru
В Тульской области МЧС нашли и обезвредили две мины и взрыватель

В Тульской области МЧС нашли и обезвредили две мины и взрыватель

Фото: материалы пресс-служб

21 июля спецгруппа Управления противопожарной службы обезвредила 2 минометные мины калибром 50 мм и один взрыватель от артиллерийского снаряда. Эти взрывоопасные предметы нашли на перегоне "Горбачево-Арсеньево" Арсеньевского района.

Управление МЧС напоминает, что следует делать, если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:

- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;

- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;

- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;

- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;

- дождитесь прибытия оперативных служб.