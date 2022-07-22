В Тульской области МЧС нашли и обезвредили две мины и взрыватель
Фото: материалы пресс-служб
21 июля спецгруппа Управления противопожарной службы обезвредила 2 минометные мины калибром 50 мм и один взрыватель от артиллерийского снаряда. Эти взрывоопасные предметы нашли на перегоне "Горбачево-Арсеньево" Арсеньевского района.
Управление МЧС напоминает, что следует делать, если вы обнаружили взрывное устройство, гранату или снаряд:
- не подходите близко и не позволяйте другим людям прикасаться к предмету;
- немедленно сообщите о находке в полицию или службу спасения;
- не трогайте, не вскрывайте и не перемещайте находку;
- запомните все подробности, связанные с моментом обнаружения предмета;
- дождитесь прибытия оперативных служб.