В Тульской области истица пыталась пронести в зал суда электрошокер Фото: материалы пресс-служб

В Щекинский межрайонный суд Тульской области прибыла в качестве истца 49-летняя женщина. На входе ее ознакомили с перечнем предметов, которые нельзя проносить в зал суда и предложили выложить вещи из списка, если они есть у нее при себе.

Женщина сообщила, что таких предметов при себе не имеет, но при досмотре у нее нашли футляр, который посетительница пыталась выдать за губную помаду, но судебный пристав установил, что на самом деле это электрошокер.

В отношении гражданки составлен административный протокол за неисполнение распоряжения судьи или судебного пристава по обеспечению установленного порядка деятельности судов.

Всего с начала 2022 года при осуществлении пропускного режима сотрудниками УФССП России по Тульской области выявлено 318 предметов, запрещенных к проносу в здания судов.