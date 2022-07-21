22 июля десятки домов в Туле останутся без электричества Фото: Арина ВОРОНЦОВА

22 июля часть Тулы останется без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы. Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 17:00 - ул. Вересаева, 2, 4, 8; Красноармейский пр-т, 25, 25 к.4, 25-а, 27, 29; ул. Дм. Ульянова, 1-а; ул. Кутузова, 69-95 (нечётн.); ул. Нестерова, 42-62 (чётн.), 47-61 (нечётн.), 55-в; ул. Панфиловцев, 30-44 (чётн.), 25-37 (нечётн.), 26, 39-а; ул. Краснодонцев, 38-58 (чётн.), 39-57 (нечётн.), 45-а, 54-а, 56-а; ул. Гастелло, 34; ул. Белинского, 34-52 (чётн.), 39-57 (нечётн.), 36-а, 38-а, 53-а; ул. Гастелло, 7-39 (нечётн.), 18-а, 10-32 (чётн.); ул. Панфиловцев, 50, 52, 56-66 (чётн.), 41-59 (нечётн.); ул. Добролюбова, 19-31 (нечётн.), 18-30 (чётн.); ул. Нестерова, 53-в, 30-40 (чётн.), 39-45 (нечётн.); ул. Краснодонцев, 28-38 (чётн.), 29-37 (нечётн.), 28-а, 28-б; Мясново: 4-й проезд, 33, 35, 35-а, 35-б, 42, 44, 46, 48, 37, 41-а; 3-й проезд 31-43 (нечётн.), 38; ул. Кооперативная, 14-18 (чётн.), 16-а, 18-а, 18-в, 18-г, 18-д, 18-е, 18-ж, 9-а, 7-б, 7-13 (нечётн.); ул. Воздухофлотская 25, 27, 27-а, 27-б, 29, 29-а; ул. Рогова 25; 2-й пр-зд 25, 31;

с 09:30 до 13:30 - ул. Пузакова, 54-а, 58, 60, 62, 64, 68, 151; ул. Заварная, 105-а, 113; ул. Пороховая, 195, 189, 197-а; ул. М. Горького, 14.