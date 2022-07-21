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Общество21 июля 2022 13:58

В Тульской области прокуратура заблокировала сайт со способами обналичивания маткапитала

За незаконное распоряжение средствами материнского капитала предусмотрена уголовная ответственность
Источник:kp.ru
В Тульской области прокуратура заблокировала сайт со способами обналичивания маткапитала

В Тульской области прокуратура заблокировала сайт со способами обналичивания маткапитала

Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Прокуратура Дубенского района Тульской области выявила сайт с информацией о способах обналичивания средств материнского капитала. Так как за незаконное распоряжение средствами материнского капитала предусмотрена уголовная ответственность, прокуратура района обратилась в суд, требуя признать информацию на этом интернет-ресурсе запрещённой к распространению на территории Российской Федерации.

Суд требования прокурора удовлетворил в полном объеме. В настоящее время доступ к сайту ограничен.