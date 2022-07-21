«Пари НН» снова предлагает выкупить Степанова из тульского «Арсенала» Фото: материалы пресс-служб

В переходе защитника тульского «Арсенала» Данила Степанова на данный момент заинтересованы два клуба: «Сочи» и «Пари НН». Вторая команда ранее уже высказывала желание арендовать защитника, но переговоры остановились после того, как была озвучена сумма отступных. правда, позднее «Пари НН» вернулась к переговорам, а в проекте договора появилась опция выкупа.

Сам Степанов тоже хочет играть в РПЛ, а не в Первой лиге, но ситуация несколько осложняется тем, что «Арсенал» нацелен на прямую продажу игрока, а не аренду.