На Тульской детской железной дороге в Новомосковске 22 июля пройдет День пассажира Фото: Алексей ФОКИН

Завтра, 22 июля, в Новомосковске на Тульской детской железной дороге пройдет День пассажира, в рамках которого посетители смогут пообщаться с ребятами, которые работают на ДЖД в качестве машинистов, проводников и других. Пассажиры поделятся своим мнением работе детской дороги, смогут предложить свои идеи по улучшению работы. А воспитанники ДЖД подведут промежуточные итоги летней производственной практики и расскажут о теоретической подготовке в течение учебного года.

День пассажира начнется в 10:00 по адресу: Новомосковск, улица Бережного, 1а. Приглашаются к участию все желающие.