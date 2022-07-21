В Тульской области пятеро соучастников пойдут под суд за кражу топлива на 9 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН

Пятеро соучастников, в том числе, граждане иностранных государств, обвиняются в повреждении нефтепродуктопровода из корыстных побуждений, что могло привести к нарушению его нормальной работы, и в краже из нефтепродуктопровода организованной группой в особо крупном размере.

По версии следствия, с 11 мая по 4 августа 2021 года пятеро обвиняемых организованной группой сделали 2 несанкционированные врезки в линии магистральных нефтепродуктопроводов, чтобы красть дизельное топливо, принадлежащее АО «Траснефть – Верхняя Волга». За это время они по ночам смогли похитить более 200 тысяч литров дизельного топлива и продали его покупателям под видом легального продукта. Нанесенный компании ущерб был оценен в сумму более 8,9 млн рублей.

В ходе предварительного расследования на имущество обвиняемых стоимостью почти 12 млн рублей наложили арест для обеспечения возмещения ущерба. Обвиняемых заключили под стражу. Уголовное дело направлено в Одоевский межрайонный суд Тульской области для рассмотрения по существу.

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по Тульской области.