В Туле частично перекрыли движение по улице Демидовская плотина Фото: Алексей ФОКИН

С 21 июля по 20 августа в Туле на улице Демидовская плотина пройдет ремонт трамвайных путей на участке от улицы Пролетарской до улицы Карла Маркса. Поэтому сегодня здесь ограничили движение всех видов транспорта.

На время ремонта изменится движение автобусов по маршрутам №№ 21, 64, 162К, по маршруту № 21 «Малые Гончары-Водоканал» организуют регулярное движение транспорта с 06:00 до 19:00, средний интервал движения 40 минут.

В Туле частично перекрыли движение по улице Демидовская плотина Фото: материалы пресс-служб

Водителей просят быть внимательными, заранее выбирать пути объезда, а также соблюдать правила дорожного движения.