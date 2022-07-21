Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 июля 2022 10:01

Киникса, жемчужные ящерицы и муравьи: тульский Экзотариум пополнился новыми обитателями

Кроме того, на первом этаже появился "детский сад" для головастиков лягушек - винных узкоротов
Источник:kp.ru
Тульский Экзотариум пополнился новыми обитателями

Тульский Экзотариум пополнился новыми обитателями

Фото: материалы пресс-служб

В тропической экспозиции тульского зоопарка появились новые постояльцы, которые уже заняли свои террариумы и готовы появиться перед посетителями.

В числе новичков есть жемчужные ящерицы, которые делят место обитания с теплолюбивой черепахой – гладкой киниксой. Недалеко от них - колония муравьев-жнецов, заселившая необычный террариум-формикарий, переоборудованный работниками экзотариума специально для этой группы насекомых. Ближе к вольеру лемуров теперь живет карликовая мускусная черепаха, за которую недобросовестные продавцы на южных курортах выдают красноухих черепах. В отличие от красноухой, мускусная черепаха действительно вырастает в среднем до 10 сантиметров и не имеет агрессивного характера.

Тульский Экзотариум пополнился новыми обитателями

Тульский Экзотариум пополнился новыми обитателями

Фото: материалы пресс-служб

А на первом этаже Экзотариума теперь есть «детский сад» для головастиков. Лягушки винные узкороты обзавелись потомством: примерно пятьсот икринок теперь проходят стадии трансформации в террариуме-аквариуме, где посетители могут понаблюдать за превращением некоторых из них во взрослых особей.

"Детский сад" для головастиков лягушек - винных узкоротов

"Детский сад" для головастиков лягушек - винных узкоротов

Фото: материалы пресс-служб