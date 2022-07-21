в Тульской области Роспотребнадзор запретил купаться на трех пляжах области
Фото: Алексей ФОКИН
Управление Роспотребнадзора по Тульской области продолжает следить за санитарно-гигиеническим состоянием воды и почвы в зонах летнего отдыха жителей региона. На сегодня исследована 391 проба воды открытых водоемов, ведомство напоминает, что купаться и отдыхать разрешено только в тех местах, которые получили санитарно-эпидемическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам. За это время было выдано 3 санитарно-эпидемиологических заключения о том, что пляжи не соответствуют требованиям санитарным правилам зон отдыха. Купаться запретили на пляжах:
- на пруду деревни Сергеевка Белевского района,
- на пруду деревни Яшкинские Выселки в Дубенском районе,
- на больничном пруду села Лужное в Дубенском районе.
Заключения о соответствии требованиям санитарных правил получили 40 зон рекреации:
Тула
- средний пруд в Центральном парке имени Белоусова;
- зона отдыха «Петровский»;
- зона отдыха «Обидимо» в селе Обидимо;
- «Хомяковские поляны»;
- зоны отдыха «Ильинка»;
- пляжи №1 и №2 на реке Воронка.
Новомосковск
- Урванский водоем;
- пляж «Стрельцы» на Пронском водохранилище в селе Стрельцы (вне населенного пункта);
- открытый плавательный бассейн в микрорайоне Сокольники;
- зона отдыха «Лука» на Пронском водохранилище в селе Гремячем;
- водоем «Тростниковка» в селе Спасском;
Донской
- «Плазма-Акватория»;
- водоем «Голубая вода»;
Узловая
- пруд Трестовский;
Веневский район
- пляж «Веневка» в поселке Метростроевском;
Кимовский район
- пляж «Вороньи Выселки»;
Богородицк
- пруд РОС;
Ефремов
- городской пляж на реке Красивая Меча на улице К. Маркса;
- городской пляж на реке Красивая Меча вдоль улицы Береговой;
- пляж МБУ «Детский оздоровительный лагерь «Ласточка» на реке Красивая Меча;
Каменский район
- пляж в деревне Яблонево на улице Речной;
- бассейн в селе Архангельском, Стадионный проезд;
Воловский район
- пляж на реке Красивая Меча в деревне Толбузино;
Тепло-Огаревский район
- пляж на пруду в селе Волчья дубрава;
- пляж на реке Упе в селе Нарышкинском;
Одоевский район
- пляж «Дорогонка»;
- зона отдыха «Песчаная коса»;
Щекинский район
- зона рекреации на реке Воронке в парк-отеле «Грумант»;
- пляж на пруду в парковой зоне поселка Первомайского;
- Щекинское водохранилище в Советске;
Город Алексин
- муниципальный пляж «Ассоль» на реке Оке;
- зона рекреации пляж ЛОП «Шахтер» на реке Оке в селе Бунырево;
Город Плавск
- пляж на реке Плаве по улице Красной;
- пляж на пруду в селе Красном;
Куркинский район
- пляж «Орловский» на берегу реки Дон;
Суворовский район
- пляж «Байкал» на пруду в Суворове;
- пляж «Городской» на южной части Чекрепецкого водохранилища;
Дубна
- пляж пруда в Дубне, улица 50 лет ВЛКСМ.