Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия21 июля 2022 8:33

В Тульской области пьяный водитель на ВАЗе врезался в ЛЭП: пострадали четыре человека

Среди пострадавших - две несовершеннолетних девушки, которые были госпитализированы
Источник:kp.ru
В Тульской области пьяный водитель на ВАЗе врезался в ЛЭП: пострадали четыре человека

В Тульской области пьяный водитель на ВАЗе врезался в ЛЭП: пострадали четыре человека

Фото: материалы пресс-служб

20 июля в 04:20 на улице Льва Толстого в Щекино Тульской области произошло "пьяное" ДТП.

По предварительной информации, нетрезвый 21-летний молодой человек, не имеющий водительских прав, сел за руль незарегистрированного в установленном порядке автомобиля ВАЗ-21093, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП пострадали водитель и его пассажир, 20-летний молодой человек. После оказания медицинской помощи они были отпущены. Также пострадали две несовершеннолетних пассажирки - 17-летние девушки, которые были госпитализированы с различными травмами.