В Тульской области пьяный водитель на ВАЗе врезался в ЛЭП: пострадали четыре человека Фото: материалы пресс-служб

20 июля в 04:20 на улице Льва Толстого в Щекино Тульской области произошло "пьяное" ДТП.

По предварительной информации, нетрезвый 21-летний молодой человек, не имеющий водительских прав, сел за руль незарегистрированного в установленном порядке автомобиля ВАЗ-21093, не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

В результате ДТП пострадали водитель и его пассажир, 20-летний молодой человек. После оказания медицинской помощи они были отпущены. Также пострадали две несовершеннолетних пассажирки - 17-летние девушки, которые были госпитализированы с различными травмами.