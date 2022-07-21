Стала известна причина схода с рельсов трамвая в Туле в районе ЖК "Зеленсрой" Фото: соцсети

Накануне, 20 июля, на проспекте Ленина в Туле, в районе ЖК "Зеленстрой", с рельсов сошел трамвай, шедший по маршруту №12. Никто из людей не пострадал, однако многих очевидцев удивило, как это могло произойти на прямом участке путей.

В управлении по транспорту и дорожному хозяйству администрации Тулы сообщили, что причиной схода стало размытие грунта под рельсами из-за обильных дождей. Это выяснили по итогам осмотра места происшествия.

Движение трамваев восстановлено спустя 1 час с момента происшествия (16:35).