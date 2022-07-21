Сотрудники тульских оборонных предприятий могут претендовать на государственные стипендии Фото: Алексей ФОКИН

Сотрудники оборонных предприятий Тулы и области смогут претендовать на стипендии, которые выделили для обьоронщиков по указу Президента России Владимира Путина. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РФ.

Всего будут назначать 2000 стипендий в год. 500 из них, в 800 тысяч рублей каждая, предназначаются для ученых, конструкторов, технологов и других инженерно-технических специалистов, сумевших добиться выдающихся достижений в создании прорывных технологий и разработке современных образцов вооружения.

1500 стипендий по 500 тысяч рублей будут назначать работникам предприятий - исполнителей гособоронзаказа и молодым специалистам до 35 лет, которые внесут значительный вклад в создание прорывных технологий.

Отбор будет проводить экспертный совет, а принимать окончательное решение о назначении стипендий станет коллегия Военно-промышленной комиссии РФ.