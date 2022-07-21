В ДТП под Богородицком Тульской области погиб 62-летний мужчина Фото: соцсети

Утром 20 июля на 3-м километре автодороги «Богородицк — Товарковский — Куркино» в Богородицком районе Тульской области в столкновении автомобилей Volkswagen Passat и «Нива» погиб человек, сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительной информации, Volkswagen Passat под управлением 62-летнего мужчины выехал на встречную полосу и столкнулся с ехавшей навстречу «Нивой», за рулем которой был 70-летний мужчина.

В результате столкновения водитель иномарки погиб на месте, водитель «Нивы» и его 69-летний пассажир были госпитализированы с травмами.