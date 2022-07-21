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Происшествия21 июля 2022 6:22

в Туле двое молодых парней украли из магазина кофе и сливочное масло

Злоумышленников задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела
Источник:kp.ru
в Туле двое молодых парней украли из магазина кофе и сливочное масло

в Туле двое молодых парней украли из магазина кофе и сливочное масло

Фото: Алексей ФОКИН

Из магазина на улице Чмутова в Туле двое неизвестных украли 25 пачек кофе и 30 брикетов сливочного масла, об этом сообщили в полицию сотрудники магазина.

Правоохранителям удалось установить личности и местонахождение подозреваемых, которыми оказались ранее судимые молодые 18 и 19 лет. Спустя некоторое время злоумышленников задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, где от них получены признательные показания.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.