в Туле двое молодых парней украли из магазина кофе и сливочное масло Фото: Алексей ФОКИН

Из магазина на улице Чмутова в Туле двое неизвестных украли 25 пачек кофе и 30 брикетов сливочного масла, об этом сообщили в полицию сотрудники магазина.

Правоохранителям удалось установить личности и местонахождение подозреваемых, которыми оказались ранее судимые молодые 18 и 19 лет. Спустя некоторое время злоумышленников задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, где от них получены признательные показания.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.