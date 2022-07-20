В десятках домов Тулы 21 июля отключат электричество Фото: Арина ВОРОНЦОВА

21 июля часть Тулы останется без электроснабжения из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники ресурсоснабжающих организаций проводят ремонт и замену оборудования, выправку опор и обрезку деревьев рядом с линиями электропередач.

В результате света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 17:00 - ул. Ф. Энгельса, 12, 14; ул. Демонстрации, 1-б, 1-а; ул. Ленина, 19, 21 (гараж); ул. Советская, 16; ул. Дм. Ульянова, 1-а, 3; ул. Вересаева, 1, 2, 4, 6; Красноармейский пр-т, 25 к.2, 25 к.3, 27, 29; Мясново: 4-й проезд, 33, 35, 35-а, 35-б, 42, 44, 46, 48, 37, 41-а; 3-й проезд 31-43 (нечётн.), 38; ул. Кооперативная, 14-18 (чётн.), 16-а, 18-а, 18-в, 18-г, 18-д, 18-е, 18-ж, 9-а, 7-б, 7-13 (нечётн.); ул. Воздухофлотская 25, 27, 27-а, 27-б, 29, 29-а; ул. Рогова 25; 2-й пр-зд 25, 31; пр-зд Верхний; ул. Батищева 2-14; пр-зд Батищева 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.); пр-зд Нижний 3, 4, 5, 8; пер. Комбайновый 2-12 (чётн.), 3-15 (нечётн.), 11-а; ул. Л. Чайкиной 1-15, 15-а; ул. Бывший Монастырь 1, 3, 4, 5-а; ул. Кутузова, 105-131 (нечётн.); ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.); ул. Попова, 40-59; ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.); ул. Панфиловцев, 68, 84; ул. Крылова, 30-46 (чётн.); 31-47 (нечётгн.), 45-а; ул. Поленова, 36-52 (чётн.), 37-57 (нечётн.);

с 09:30 до 13:30 - ул. Фрунзе, 4.