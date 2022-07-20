В Тульской области росгвардейцы "по горячим следам" задержали мужчину, в драке пырнувшего ножом противника

В Киреевске росгвардейцы задержали мужчину, подозреваемого в том, что ударил ножом мужчину.

Сообщение о том, что возле одного из местных кафе мужчина получил ножевое ранение, поступило сотрудникам Росгвардии. Когда они прибыли на место, очевидцы происшествия пояснили, что возле заведения завязалась драка, в ходе которой один из участников ударил ножом другого и скрылся. Недалеко от места происшествия росгвардейцы задержали злоумышленника, в кармане у которого нашелся нож. Для дальнейшего разбирательства 40-летнего мужчину передали прибывшей следственно-оперативной группе.

Пострадавшего госпитализировали, сейчас его жизни ничего не угрожает.