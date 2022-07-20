В Туле на Зеленстрое трамвай №12 сошел с рельсов Фото: соцсети

Днем 20 июля в Туле на проспекте Ленина произошло неожиданное ДТП: в районе ЖК "Зеленстрой" сошел с рельсов трамвай, шедший по маршруту №12. О происшествии сообщили очевидцы, которые были удивлены, как это могло произойти на прямом участке трамвайных путей.

По имеющейся информации, никто из людей при происшествии не пострадал, но движение трамваев на участке оказалось затруднено.

Предположительно, к аварии мог привести крупный щебень, попавший под колесо вагона - напомним, капитальный ремонт трамвайных путей на проспекте Ленина в Туле завершился в июне этого года. На участке от улицы Станиславского до Николая Руднева рабочие заменили около двух километров рельсошпальной решетки и засыпалимежрельсовое пространство щебнем крупной фракции.