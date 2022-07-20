Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 июля 2022 13:33

В тульском Плеханово ликвидировали три незаконных подключения к водной сети

Были найдены и ликвидированы одно самовольное подключение частного дома и две незаконно устроенных колонки
Источник:kp.ru
В тульском Плеханово ликвидировали три незаконных подключения к водной сети

В тульском Плеханово ликвидировали три незаконных подключения к водной сети

Фото: Архив "КП"

В поселке Плеханово в очередной раз выявили самовольные подключения к сети водоснабжения.

Накануне, 19 июля, сотрудники водоснабжающей компании вместе с сотрудниками УМВД по Туле и главного управления по Зареченскому округу выехали на место для ликвидации трех незаконных врезок: одного самовольного подключения к частному домовладению и двух незаконно устроенных водоколонок на территории «цыганского поселения» в поселке Плеханово.

Проверки поселения на предмет самовольных подключений будут продолжаться.