В тульском Плеханово ликвидировали три незаконных подключения к водной сети Фото: Архив "КП"

В поселке Плеханово в очередной раз выявили самовольные подключения к сети водоснабжения.

Накануне, 19 июля, сотрудники водоснабжающей компании вместе с сотрудниками УМВД по Туле и главного управления по Зареченскому округу выехали на место для ликвидации трех незаконных врезок: одного самовольного подключения к частному домовладению и двух незаконно устроенных водоколонок на территории «цыганского поселения» в поселке Плеханово.

Проверки поселения на предмет самовольных подключений будут продолжаться.