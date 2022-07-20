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Происшествия20 июля 2022 12:04

В Тульской области гулявшая без присмотра собака покусала ребенка

происшествие случилось во дворе дома 7на улице Орджоникидзе в Новомосковске
Источник:kp.ru
В Тульской области гулявшая без присмотра собака покусала ребенка

В Тульской области гулявшая без присмотра собака покусала ребенка

Фото: соцсети

В Новомосковске во дворе на улице Орджоникидзе, 3а произошло ЧП - ребенка покусала собака, об этом сообщили очевидцы в соцсети.

По имеющейся информации, собака не была бездомной - на ней был ошейник и, судя по всему, она находилась на "самовыгуле". Ребенку потребовалась помощь врачей: мальчику наложили швы и оставили в больнице под наблюдением.

В УМВД происшествие зарегистрировано в установленном законом порядке, полицейские выясняют все обстоятельства.