В Богородицке Тульской области на продажу выставили участок возле дворцово-паркового комплекса Бобринских

В Богородицке на продажу через известный сайт объявлений выставили участок площадью больше полутора гектаров, расположенный у дворцово-паркового комплекса Бобринских. За участок продавец просит 50 миллионов рублей.

Вместе с участком продают также 2 расположенных на нем недостроенных здания площадью в 551 и 2 789 квадратных метров. Здания планировались под гостиничный или музейный комплекс, и уже имеют все коммуникации.

Автор объявления также уточнил, что за последние годы в дворцово-парковый комплекс и набережную в Богородицке вложено более полумиллиарда рублей, а вся окружающая инфраструктура находится на городском балансе. Кроме того, во Дворце-музее каждый год играют более 500 свадеб, а посетители в среднем тратят на билет 350 рублей. Музей – единственный способ монетизации комплекса.

Участок и здания продают срочно и без торга.