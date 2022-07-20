Тульский Роспотребнадзор выписал детским лагерям региона 67 штрафов на 251 тысячу рублей Фото: Алексей ФОКИН

Управление Роспотребнадзора Тульской области провело в отношении 122 оздоровительных организаций профилактические визиты, а в отношении 53 учреждений - проверки, в том числе по поручению прокуратуры Тульской области.

В ходе проверок брали пробы питьевой воды, готовых блюд и пищевых продуктов для лабораторных исследований на качество и безопасность, а также брали смывы с оборудования и инвентаря пищеблоков. В результате исследования выявили несоответствие:

- в 5,2% проб готовых блюд по микробиологическим показателям;

- в 2,9% проб готовых блюд по вложению витамина «С»;

- в 2,0% проб воды питьевой по микробиологическим показателям;

- в 2,6% смывов с инвентаря и оборудования пищеблока.

За выявленные в ходе проверок нарушения ведомство возбудило 76 дел об административном правонарушении, было вынесено 67 постановлений о назначении административного штрафа на общую сумму 251000 рублей. Забраковали 506,2 кг пищевых продуктов и продовольственного сырья по причине отсутствия товаросопроводительной документации, маркировки.

Случаев массовых инфекционных заболеваний в оздоровительных учреждениях не зарегистрировано.