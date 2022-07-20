В Тульской области Nissan столкнулся с автобусом: пострадал один человек Фото: материалы пресс-служб

19 июля в 15:50 на 11-м километре автодороги «Богородицк-Епифань» в Богородицком районе Тульской области произошло ДТП с пострадавшим.

По предварительной информации, 29-летний молодой человек на автомобиле Nissan Almera при повороте направо выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом ПАЗ-32053 под управлением 49-летнего мужчины.

В результате ДТП пострадал пассажир Nissan – 24-летний молодой человек, который был госпитализирован с различными травмами.