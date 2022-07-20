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Происшествия20 июля 2022 8:40

Пьяный туляк на Land Rover спровоцировал ДТП с четырьмя пострадавшими

Двое молодых людей и две девушки были госпитализированы с различными травмами
Источник:kp.ru
Пьяный туляк на Land Rover спровоцировал ДТП с четырьмя пострадавшими

Пьяный туляк на Land Rover спровоцировал ДТП с четырьмя пострадавшими

19 июля в 01:20 произошло ДТП с несколькими пострадавшими на улице Октябрьской в городе Липки Киреевского района Тульской области.

По предварительной информации, пьяный 24-летний молодой человек на автомобиле Land Rover неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем Nissan Almera под управлением 27-летнего молодого человека.

В результате ДТП пострадали водитель Nissan, его 20-летняя пассажирка, а также пассажиры Land Rover - 33-летняя девушка и 31-летний молодой человек. Все пострадавшие были госпитализированы с различными травмами.