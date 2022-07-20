Жителя Тульской области осудили за убийство беременной сожительницы 14 лет назад Фото: Алексей ФОКИН

65-летний житель Тульской области был признан виновным в преступлении 14-летней давности - умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что привело по неосторожности к смерти потерпевшего.

Следствием установлено, что 20 октября 2008 года обвиняемый в доме в селе Ивановское Кимовского района, будучи пьяным, поссорился и избил свою беременную сожительницу. С полученными повреждениями женщину доставили в больницу, где 24 октября 2008 год скончалась. У нее осталось трое несовершеннолетних детей.

В 2008 году СУ СК возбудил уголовное дело, но раскрыть преступление по «горячим» следам не представилось возможным, поскольку у всех лиц, которые могли бы быть причастны к совершенному деянию, было алиби. Однако, несмотря на то, что прошло много времени с момента преступления, расследование не прекращалась. Благодаря скрупулезной работе группы по раскрытию преступлений прошлых лет, удалось получить данные о причастности к преступлению сожителя погибшей. Убедившись в неопровержимости собранных доказательств, мужчина признал свою вину.

Приговором суда злоумышленник осудили на 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.