В Туле побывали знаменитые шефы в рамках телешоу "Повара на колесах" (Кадр из travel-шоу)

Звездные шефы из Москвы Георгий Троян и Антон Ковальков продолжили гастрономическое путешествие по России и в этот раз припарковали свой фудтрак в центре Тулы.

Здесь они посетили главные достопримечательности, испытали свои силы в стрельбе из тульского ружья, побывали на производстве знаменитых традиционных пряников и даже самостоятельно приготовили их в пряничном цеху.

Чтобы оценить уровень тульских поваров и изучить локальную кухню, Троян и Ковальков изучали кафе, рестораны и один из гастрокварталов Тулы. Шефам удалось попробовать березовый квас, фаршированные калачи и узнать, какие пряники называют «жамкой».

Насладившись тульским колоритом, повара отразили дух города в кулинарии: в Туле они придумали авторские блюда из местных фермерских продуктов и представили их на центральной площади города.