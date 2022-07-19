Восстановление домов и расчистка завалов: 173 тульских строителя продолжают работу в Мариуполе Фото: материалы пресс-служб

Тульская область продолжает работу в рамках меморандума о сотрудничестве между Тульской областью и ДНР. Восстановительные работы на всех запланированных объектах в Левобережном районе Мариуполя идут в полном объеме, там развернули строительный городок, работают 173 человека, но их число постепенно увеличивается.

В городе капитально ремонтируются кровли, инженерные системы и места общего пользования 16 многоквартирных домов Мариуполя, идет восстановление детского сада. Планируется отремонтировать одно из общежитий и передать его под манёвренный фонд. Будет расчищена вся территория Левобережного микрорайона, продолжается работа по подключению объектов к коммунальным ресурсам. Губернатором выдано указание до октября все жилые дома и социальные объекты подготовить к отопительному сезону.

«Это не вопрос отчетности. Все, что от нас зависит, должно быть сделано в полном объеме», - сказал Алексей Дюмин.

На сегодня из Мариуполя в Тулу вернулась первая смена медицинских работников. На базе передвижных медицинских комплексов работали 1 педиатрический и 2 терапевтических кабинета, кабинет УЗИ- и ЭКГ-исследований, лаборатория, блок рентген-диагностики и 2 стоматологических кабинета. Также организовали пункты выдачи лекарств, регистратуру, пункт информации и зарядки мобильных телефонов для жителей. С 7 по 15 июля медики приняли 1083 человека, 146 из них – дети. Проводились диагностические исследования, оказывалась неотложная помощь. Работа врачей в Мариуполе продолжится.

Также в город доставили 40 тонн гуманитарного груза, для жителей Левобережного района из Тулы привезли предметы первой необходимости и личной гигиены, одежду, канцелярские товары, продукты, лекарства, детское питание. Очередная партия гуманитарной помощи готовится к отправке.