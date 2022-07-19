Несколько десятков домов в Туле останутся без электричества 20 июля Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Завтра, 20 июля, большое количество домов в Туле останутся без электроснабжения. Это связано с тем, что на сетях ведутся плановые ремонтные и монтажные работы. Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 17:00 - 13-й пр-зд, 26-30 (чётн.), 28-а; 17-й пр-зд, 1-20; 18-й пр-зд, 3-19 (нечётн.), 2, 2-а, 9-а, 9-б, 17-а; ул. Карпова, 78-100 (чётн.), 75-91 (нечётн.), 92-а, 75-а; ул. Шишкова, 39-59 (нечётн.), 30-50 (чётн.); ул. Малаховская, 1, 3; ул. Октябрьская, 264-284 (чётн.), 269-297 (нечётн.), 268-а, 294, 296, 298; п. 1-й Западный: ул. Чехова, 1-а, 1-б, 1-в, 1-г, 2-а, 2-б, 1-23 (нечётн.), 2-26 (чётн.); ул. Никитина, 8, 10; ул. Овражная, 2-26; ул. Зелёная, 6; п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 118-а, 74-162 (чётн.), 156-а, 162-а, 93-а, 81-б, 71-95 (нечётн.); Ст. Ясная Поляна, 1, 1-а, 2, 3, 4-а, 5-а, 5-б.