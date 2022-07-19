20 июля в трех районах Тулы будут выдавать воду из-за ремонта на водозаборе и снижением напора воды Фото: Арина ВОРОНЦОВА

20 июля в части Тулы будет пониженное давление водоснабжения из-за проведения плановых работ на Масловско-Песоченском водозаборе в рамках подготовки к работе в осенне-зимний период 2022-2023 года.

С 8.00 20 июля и до окончания работ будет понижено давление холодного водоснабжения в южной части Советского, Центрального, Привокзального округов Тулы южнее улицы Гоголевской, в квартале, ограниченном улицами: пр. Ленина – Станиславского – Рязанская – Калужское шоссе, д. Гостеевка, Новомосковское шоссе, в районе «Зеленстроя», поселках Рассвет, Иншинский, Новый, Хопилово, Мясново, Лихвинка, Михалково и Косая Гора, в деревнях Китаевка, Верхнее и Нижнее Волохово.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.

Для жителей будет организована бесплатная раздача питьевой и технической воды по адресам:

Центральный территориальный округ

Выдача воды из автомобилей

10.00-12.00, 16.00-18.00 - пр. Ленина, 111

12.00-14.00, 18.00-20.00 - пр. Ленина, 135

12.00-14.00, 16.00-18.00, 20.00-21.00 - ул. Рязанская, 32, корп.3

14.00-16.00, 18.00-20.00 -Городской переулок, 33а

Выдача питьевой воды «Губернский колодезь»

9.00-22.00 - ул. Новомосковская, 10

9.00-22.00 - ул. Аркадия Шипунова, 42

9.00-22.00 - ул. Восточная, между домами №9 и 11

9.00-22.00 - пр. Ленина, 143

9.00-22.00 - ул. Восточная, 1а, ТЦ «Верный»

Советский территориальный округ

Выдача воды из автомобилей

12.00-14.00, 16.00-18.00, 20.00-21.00 - ул. Белкина, 25

Выдача питьевой воды «Губернский колодезь»

9.00-22.00 - ул. Фрунзе, 22

9.00-22.00 - Красноармейский проспект, 1

9.00-22.00 - ул. Ф. Энгельса, 12

9.00-22.00 - ул. Сойфера, 19

Привокзальный территориальный округ

Выдача воды из автомобилей

10.00-12.00, 14.00-16.00, 18.00-20.00 - ул. Макаренко, 9а

10.00-21.00 - д. Ямны, 44 (магазин продукты)

14.00-16.00, 20.00-21.00 - пр. Ленина, 126 (площадка перед детским садом ЦО № 58).

Выдача питьевой воды «Губернский колодезь»

9.00-22.00 - ул. Сурикова, 16

9.00-22.00 - пос. Иншинский, 29/1

9.00-22.00 - ул. Павшинский мост, 1, корп.5

9.00-22.00 - ул. Генерала Маргелова, 5а

9.00-22.00 - пр. Ленина, 122

9.00-22.00 - пр. Ленина, 134

9.00-22.00 - ул. Макаренко, 13, корп.2

9.00-22.00 - ул. Летчика Пирожкова, 5

9.00-22.00 - Северная Мыза, бульвар Победы, 3, корп.1