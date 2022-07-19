В Туле на месяц частично перекроют улицу Демидовская плотина Фото: Алексей ФОКИН

Как информирует управление по транспорту и дорожному хозяйству Тулы, с 21 июля по 20 августа в Туле на улице Демидовская плотина будет вестись ремонт трамвайных путей на участке от улицы Пролетарской до улицы Карла Маркса. Поэтому здесь будет ограничено движение всех видов транспорта.

На время ремонта изменится движение автобусов по маршрутам №№ 21, 64, 162К, по маршруту № 21 «Малые Гончары-Водоканал» организуют регулярное движение транспорта с 06:00 до 19:00, средний интервал движения 40 минут.

Водителей просят быть внимательными, заранее выбирать пути объезда, а также соблюдать правила дорожного движения.