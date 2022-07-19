На 19 июля в Тульской области за сутки коронавирусом заразились 43 человека Фото: Алексей ФОКИН

По данным сайта Стопкоронавирус на 19 июля, 11:00, за последние сутки в Тульской области выявили 43 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе этим вирусом заразились 158 814 пациентов. Также за эти сутки в регионе госпитализировали 18 человек.

20 пациентов выздоровели от ковида за этот же период, а всего переболевших в регионе зарегистрировано 152 903 человека.

Летальных исходов от осложнений, вызванных ковидом, за сутки подтверждено не было, а всего за время пандемии по этим причинам умерли 5 239 человек.