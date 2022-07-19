Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество19 июля 2022 10:32

Сирены над городом: 20 июля в Туле проверят работу системы централизованного оповещения

Жителей города просят соблюдать порядок и спокойствие
Источник:kp.ru
Сирены над городом: 20 июля в Туле проверят работу системы централизованного оповещения

Сирены над городом: 20 июля в Туле проверят работу системы централизованного оповещения

20 июля с 10:00 в Туле пройдет плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения граждан. Эта система предназначена для того, чтобы оповещать жителей региона о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Завтра в городе проверят исправность наружных электросирен, которые передают звуковые сигналы, а также уличных громкоговорителей и средств массовой информации - через них передаются сообщения о том, как следует действовать в случае ЧП.

Жителей просят внимательно прослушать сообщения и соблюдать порядок и спокойствие.