Сирены над городом: 20 июля в Туле проверят работу системы централизованного оповещения

20 июля с 10:00 в Туле пройдет плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения граждан. Эта система предназначена для того, чтобы оповещать жителей региона о возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Завтра в городе проверят исправность наружных электросирен, которые передают звуковые сигналы, а также уличных громкоговорителей и средств массовой информации - через них передаются сообщения о том, как следует действовать в случае ЧП.

Жителей просят внимательно прослушать сообщения и соблюдать порядок и спокойствие.