Жительница Тульской области обманом присвоила квартиру, подаренную ее полной тезке Фото: Алексей ФОКИН

61-летняя жительница Тульской области была признана виновной в мошенничестве, в результате которого потерпевшая лишилась права на жилье.

Как установлено в суде, с 26 октября 2017 по 3 декабря 2021 года жительница Тульской области решила незаконно завладеть чужим жильем. Она знала, что ее полная тезка в 1995 году получила в подарок квартиру на улице Победы в Щекино, но не оформила на нее право собственности, а в договоре дарения не указана дата рождения одаряемой. Поэтому злоумышленница получила у неосведомленного о ее преступном умысле нотариуса копию договора дарения и 6 декабря 2021 года обманом зарегистрировала в отделении МФЦ право собственности на эту квартиру на себя.

Ущерб, нанесенный реальной собственнице жилья, превысил 2 млн рублей.

Суд приговорил подсудимую к 1,5 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Осужденная была взята под стражу в зале суда.

Приговор в законную силу не вступил.