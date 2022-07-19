В Тульской области деревню Исаково признали объектом культурного наследия

Усадьба и церковь в деревне Исаково Тульской области (фото с сайта "Веневский уезд").

В Тульской области появился новый объект культурного наследия - им признали деревню Исаково в Веневском районе, соответствующий приказ подписал начальник инспекции Тульской области по государственной охране объектов культурного наследия Дмитрий Бойченко.

Это поселение является также объектом археологического наследия. Расположено оно в 10 километрах от Венева, в полутора километрах от реки Осетр. Село впервые упоминается в писцовой книге Тульского уезда 1587-1589 годов. В Исаково расположена Знаменская церковь, которая является памятником культуры и искусства.