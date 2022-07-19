Веранда из натурального камня - гармония с природой!

Насладиться красотой природы и получить настоящее удовольствие возможно на веранде из натурального камня - месте комфортного отдыха для всей семьи.

Главное преимущество загородного дома или городского коттеджа перед квартирой в многоквартирном доме - наличие приусадебного участка. Этот небольшой оазис спокойствия и личного пространства позволяет человеку даже в условиях шумного города и вечной суеты найти настоящую гармонию с природой. С этой целью хороший хозяин всегда уделяет большое внимание обустройству садового участка, ландшафтному дизайну и озеленению двора, даже если свободная территория совсем небольшая.

Насладиться красотой природы и получить настоящее удовольствие возможно на веранде из натурального камня - месте комфортного отдыха для всей семьи.

Почему именно камень?

Естественно, выбирая материал для беседки, веранды или летней кухни, каждый из нас в первую очередь рассматривает вариант натуральной древесины, так как этот материал считается традиционным. Смотрятся деревянные беседки и веранды действительно очень эстетично, однако сохранить эту красоту надолго не получится. Под воздействием сырости, температурных перепадов, процессов гниения и биологической порчи дерево меняет свою геометрию, рассыхается или набухает, меняет цвет, а иногда и полностью подвергается разрушению.

Избежать всех этих проблем можно, остановившись на натуральном камне в качестве наиболее практичного материла для возведения беседки с мангалом, террасы или летней кухни. Преимущества натурального камня в этом отношении очевидны:

Потрясающая эстетика. Благородный мрамор с миллионом прожилок и вкраплений, идеальный зеркальный гранит и другие породы природного камня выглядят очень гармонично в садовом декоре.

Прочность и надежность. Веранду из гранита или мрамора крайне сложно повредить даже при условии высоких механических и весовых нагрузок на материал. В результате удается добиться невероятной долговечности - такая беседка прослужит не один век.

Насладиться красотой природы и получить настоящее удовольствие возможно на веранде из натурального камня - месте комфортного отдыха для всей семьи.

Прохлада и уютный микроклимат

В теплое время года камень будет выступать как природный кондиционер. Не нагреваясь даже при длительном контакте с горячими солнечными лучами, камень создает невероятно комфортную атмосферу внутри беседки, обеспечивая естественную регуляцию микроклимата.

Стойкость к воздействию жидкостей. В отличие от древесины, камень не впитывает жидкость, не набухает и не меняет своей геометрии даже при длительном контакте с водой. Кроме того, именно этот фактор обеспечивает стойкость каменной поверхности к процессам гниения, бактериальной и грибковой порче.

Простота ухода. Вымыть каменный пол и стены просто, а сама поверхность не подвергается глубокому загрязнению даже при условии контакта с агрессивными химическими средами.

Нельзя не упомянуть, что камень, в отличие от многих других материалов, прекрасно комбинируется с различными отделочными фактурами: металлом, древесиной, кирпичом и т. д. Это также очень важно с точки зрения выбора материала для обустройства крыши. Чаще всего с этой целью используется мягкая черепица или классическая металлическая кровля.

Насладиться красотой природы и получить настоящее удовольствие возможно на веранде из натурального камня - месте комфортного отдыха для всей семьи.

К недостаткам уличного строения из камня можно отнести, пожалуй, лишь относительно высокую стоимость материала. Однако и здесь можно найти компромиссный по стоимости вариант.

Натуральный камень в качестве напольного покрытия

Натуральный камень для поверхности террасы смотрится наиболее гармонично в природном окружении. Однако подходит далеко не каждый камень. Оптимальным вариантом станет плитка из селенита, базальта или гранита. Совершенно неподходящими будут песчаник, травертин и известняк. Фактура каменной плиты может быть: обожженной, бучардированной, колотой, полированной, шлифованной или пиленой. Элементы укладываются таким же образом, как и керамическая плитка, с той разницей, что камень требует большего уклона поверхности - 3-5%. Каменные плиты приклеиваются специальным клеем для камня из белого цемента, на максимально ровную поверхность. Клеевая смесь наносится на нижнюю поверхность плитки и на бетонное основание слоем в 4-5 мм. Толщина швов - не менее 5 мм. После укладки швы затираются. В состав затирок должен входить силикон. После окончания работ по мощению напольное покрытие покрывается специальными препаратами, которые защищают камень от загрязнений, снижают коэффициент влагопоглощения и делают поверхность более твердой.

Преимущества:

• Отличные технические качества.

• Высокая прочность и долговечность.

• В процессе старения становится еще более красивым.

Какой камень выбрать?

Песчаник или известняк. Самые доступные с точки зрения финансов варианты. Такая беседка обойдется не намного дороже деревянной, а вот прослужит в десятки раз дольше. При этом и песчаник, и известняк прекрасно поддаются обработке, устойчивы к влажностным и температурным нагрузкам и отличаются огнестойкостью. Мрамор. Аристократичный и великолепный мрамор - идеальный вариант для строительства беседки или веранды, как с точки зрения практичности, так и в силу великолепнейшей эстетики. Гармонизировать декор приусадебного участка с мраморной беседкой можно, дополнительно установив мраморный фонтан или садовую статую.

Гранит. Великолепная зеркальная поверхность, натуральные прожилки и вкрапления, а также природные оттенки серого, красного, оранжевого сделают беседку настоящим произведением архитектурного и ландшафтного искусства.