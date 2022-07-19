В Тульской области сбили 16-летнюю девушку, перебегавшую дорогу в неположенном месте Фото: материалы пресс-служб

18 июля в 14:35 на улице Трудовые резервы в Новомосковске Тульской области сбили девушку-пешехода.

По предварительной информации, 19-летний молодой человек на автомобиле LADA Priora сбил 16-летнюю девушку-подростка, которая перебегала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в зоне его видимости, справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пешехода госпитализировали с различными травмами.