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Происшествия19 июля 2022 7:43

В Тульской области сбили 16-летнюю девушку, перебегавшую дорогу в неположенном месте

Подростка госпитализировали с различными травмами
Источник:kp.ru
В Тульской области сбили 16-летнюю девушку, перебегавшую дорогу в неположенном месте

В Тульской области сбили 16-летнюю девушку, перебегавшую дорогу в неположенном месте

Фото: материалы пресс-служб

18 июля в 14:35 на улице Трудовые резервы в Новомосковске Тульской области сбили девушку-пешехода.

По предварительной информации, 19-летний молодой человек на автомобиле LADA Priora сбил 16-летнюю девушку-подростка, которая перебегала проезжую часть дороги вне пешеходного перехода, в зоне его видимости, справа налево по ходу движения транспортного средства.

В результате ДТП пешехода госпитализировали с различными травмами.