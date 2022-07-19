В Новомосковске Тульской области студент и бармен украли две мягких игрушки из автомата Фото: Алексей ФОКИН

В полицию Новомосковска поступило заявление от контролёра одного из супермаркетов города. Мужчина сообщил, что неизвестные, отжав дверцы загрузочного окна игрового автомата в фойе магазина по улице Калинина, украли две мягких игрушки.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения в супермаркете, сотрудники полиции выяснили, что похитителями были местные жители - 21-летний нигде неработающий учащийся одного из высших учебных заведений региона и 19-летний бармен. Через некоторое время злоумышленников задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, где молодые люди признались в нарушении. Похищенное изъяли и вернули законному владельцу.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента.