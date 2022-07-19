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Общество19 июля 2022 7:22

В Новомосковске Тульской области студент и бармен украли две мягких игрушки из автомата

Похитителей задержали, игрушки у них изъяли и вернули владельцу автомата
Источник:kp.ru
В Новомосковске Тульской области студент и бармен украли две мягких игрушки из автомата

В Новомосковске Тульской области студент и бармен украли две мягких игрушки из автомата

Фото: Алексей ФОКИН

В полицию Новомосковска поступило заявление от контролёра одного из супермаркетов города. Мужчина сообщил, что неизвестные, отжав дверцы загрузочного окна игрового автомата в фойе магазина по улице Калинина, украли две мягких игрушки.

Просмотрев записи камер видеонаблюдения в супермаркете, сотрудники полиции выяснили, что похитителями были местные жители - 21-летний нигде неработающий учащийся одного из высших учебных заведений региона и 19-летний бармен. Через некоторое время злоумышленников задержали и доставили в дежурную часть для дальнейшего разбирательства, где молодые люди признались в нарушении. Похищенное изъяли и вернули законному владельцу.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего инцидента.