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Общество18 июля 2022 14:56

Житель Тульской области по фальшивым документам присвоил участок стоимостью почти 2 млн рублей

Факт мошенничества выявила прокурорская проверка
Источник:kp.ru
Житель Тульской области по фальшивым документам присвоил участок стоимостью почти 2 млн рублей

Житель Тульской области по фальшивым документам присвоил участок стоимостью почти 2 млн рублей

Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области прокуратура Тулы провела проверку и установила, что в 2015 году мужчина, действуя как частное лицо, незаконно оформил на себя право собственности на земельный участок в Ленинском районе Тульской области. Для этого он предоставил в регистрирующий орган фальшивое свидетельство о праве собственности на земельный участок, датированное 1994 годом, якобы выданным органом местного самоуправления.

В результате в пользу мошенника было незаконно отчуждено государственное имущество стоимостью более 1 млн 900 тысяч рублей.

По постановлению прокурора следователи возбудили уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере, ход и результаты расследования которого находятся на контроле в прокуратуре города.