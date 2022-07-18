Житель Тульской области по фальшивым документам присвоил участок стоимостью почти 2 млн рублей Фото: Алексей ФОКИН

В Тульской области прокуратура Тулы провела проверку и установила, что в 2015 году мужчина, действуя как частное лицо, незаконно оформил на себя право собственности на земельный участок в Ленинском районе Тульской области. Для этого он предоставил в регистрирующий орган фальшивое свидетельство о праве собственности на земельный участок, датированное 1994 годом, якобы выданным органом местного самоуправления.

В результате в пользу мошенника было незаконно отчуждено государственное имущество стоимостью более 1 млн 900 тысяч рублей.

По постановлению прокурора следователи возбудили уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере, ход и результаты расследования которого находятся на контроле в прокуратуре города.