В Тульской области в массовом ДТП с участием четырех автомобилей пострадали две девушки Фото: материалы пресс-служб

17 июля в 17:10 на 266-м километре автодороги М-4 «Дон» Воловского района Тульской области произошло массовое ДТП.

По предварительной информации, 38-летний мужчина на автомобиле Kia Shuma II неправильно выбрал дистанцию и столкнулся с ехавшим в попутном направлении автомобилем Hyundai Solaris под управлением 30-летней девушки. От удара Hyundai врезался в ехавший впереди автомобиль ВАЗ-21112 под управлением32-летнего молодого человека. А ВАЗ, в свою очередь,столкнулся с попутным автомобилем Mazda 6 под управлением 27-летнего молодого человека.

В результате ДТП пострадали пассажиры Hyundai - девушки 30 и 28 лет. Они были отпущены после оказания медицинской помощи отпущены.