В Туле 19 июля десятки домов останутся без электричества из-за плановых работ Фото: Алексей ФОКИН

19 июля десятки домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие необходимые работы.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 17:00 - ул. Демонстрации, 1-а, 1-б; ул. Токарева, 38, 37; ул. Октябрьская, 191, 199; ул. Галкина, 237; пр-зд Верхний; ул. Батищева 2-14; пр-зд Батищева 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.); пр-зд Нижний 3, 4, 5, 8; пер. Комбайновый 2-12 (чётн.), 3-15 (нечётн.), 11-а; ул. Л. Чайкиной 1-15, 15-а; ул. Бывший Монастырь 1, 3, 4, 5-а; ул. Кутузова, 105-131 (нечётн.); ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.); ул. Попова, 40-59; ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.); ул. Панфиловцев, 68, 84; ул. Крылова, 30-46 (чётн.); 31-47 (нечётгн.), 45-а;

с 11:00 до 17:00 - п. Менделеевский: ул. Ленина, 16, 18, 20, 21; ул. Л. Толстого, 10, 11, 12; ул. М. Горького, 10-а; п. Рудаково: ул. Трудовая, 44.