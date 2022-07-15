Бывшего главу тульской таможни оштрафовали на 2,5 млн рублей за взяточничество Фото: Алексей ФОКИН

Как было установлено судом, Богомяков В.В., возглавлявший таможенную службу Тульской области, в обмен на взятки помогал освободить владельцев ввозимых автомобилей от уплаты таможенных платежей и получения ПТС российского образца. С декабря 2018 года по март 2020 года таким образом было оформлено 22 транспортных средства.

27 января 2021 года по материалам УФСБ России по Тульской области в отношении таможенника возбудили уголовное дело, а 15 июня 2022 года Зареченский районный суд Тулы признал мужчину виновным и назначил ему штраф в 2,5 млн рублей, а также ограничил его в возможности занимать ряд должностей сроком на 5 лет.

Теперь же обвинительный приговор в вступил в силу.