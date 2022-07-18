С началом сезона тепла в Тульской области двое детей выпали из окон, оперевшись на москитную сетку Фото: Арина ВОРОНЦОВА

В Тульской области с начала теплого сезона зафиксировано уже два случая падения детей из окон, об этом рассказал глава Следственного управления следственного комитета по Тульской области Владимир Усов.

В обоих случаях причиной падения стало то, что дети, оставшиеся без присмотра и заинтересовавшиеся чем-то за окном, опирались на москитную сетку, конструкция которой не предполагает такой нагрузки. В итоге дети выпадали вместе с сеткой. К счастью, в обоих случаях обошлось без смертельного исхода.