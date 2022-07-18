За минувшие выходные в Тульской области поймали 22 нетрезвых водителя Фото: материалы пресс-служб

За минувшие выходные дни, 16 и 17 июля, сотрудники Госавтоинспекции Тульской области выявили 22 водителя, севших за руль в нетрезвом состоянии. Из них 9 человек получили протоколы за вождение в нетрезвом виде, 2 человека - за нетрезвое вождение лицом, не имеющим водительских прав, еще 9 человек - за отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

Двое водителей попались на этом нарушении уже не в первый раз - на них были собраны материалы для возбуждения уголовного дела.

Кроме того, в отношении девяти водителей составили протоколы за управление автомобилем лицом, заведомо лишенным водительских прав.