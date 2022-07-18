В Туле в ближайшие часы ожидается гроза и шквальный ветер: объявлено метеопредупреждение Фото: Арина ВОРОНЦОВА

Как сообщает Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в Тульской области местами в ближайшие 1-3 часа с сохранением вечером ожидается гроза с порывистым ветром до 12-17 метров в секунду.

Главное управление МЧС России по Тульской области напоминает правила личной безопасности при грозе и ветре:

Если вы находитесь в доме

- по возможности не выходите из дома, закройте окна и дымоходы во избежание сквозняка, не рекомендуется во время грозы также топить печку;

- во время грозы следует держаться подальше от электропроводки, антенн;

- отключите радио и телевизор, избегайте использования телефона и электроприборов.

Если вы находитесь на открытой местности

- не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие);

- при отсутствии укрытия следует лечь на землю или присесть в сухую яму, траншею;

- при пребывании во время грозы в лесу следует укрыться среди низкорослой растительности;

- во время грозы нельзя купаться в водоемах;

- во время грозы не следует бегать, ездить на велосипеде;

- если вы находитесь на возвышенности, спуститесь вниз;

- если вы во время грозы едете в автомобиле, остановитесь и закройте окна, оставайтесь в автомобиле;

- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

- машину поставьте в гараж, при отсутствии гаража автомобиль следует парковать вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередач, потенциально опасных промышленных объектов).