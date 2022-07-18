За неделю в Тульской области 303 человека пострадали от укусов клещей

По данным еженедельного мониторинга, за минувшие семь дней, с 11 по 17 июля, по поводу присасывания клещей за медицинской помощью в Тульской области обратились 303 человека, из них 87 - дети. Всего за сезон с 1 марта от укусов клещей пострадал 2 821 человек, включая 913 детей, что на 19,6% выше среднемноголетнего уровня.

За время мониторинга в лабораториях исследовали 1890 клещей, в том числе 1560 снятых с людей и 330 из природных биотопов. в результакеобщая инфицированность бореллиями и анаплазмой превышает среднемноголетний уровень и соответственно составляет 16,8% и 6,9%, инфицированность эрлихиями сохраняется на уровне 0,2%.