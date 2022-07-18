В Туле прошел III этап чемпионата и первенства России по суперкроссу Фото: материалы пресс-служб

В соревнованиях по суперкроссу в Туле приняли участие около 100 спортсменов из 13 регионов нашей страны.

В рамках торжественной церемонии открытия соревнований тульскому спортсмену Александру Рудинскому вручили гоночную маску. Он представлял Тульский регион в рамках завершившегося Кубка России по мотокроссу и стал серебряным призером в личном зачете.

Программа чемпионата и первенства включила в себя гонки в четырех классах, а также командный заезд этапа на Кубок Тулы. В Тульской области мотоспорт пользуется заслуженной популярностью как у опытных, так и у юных спортсменов. В регионе им занимаются более 250 человек.