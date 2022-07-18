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Спорт18 июля 2022 8:07

В Туле прошел III этап чемпионата и первенства России по суперкроссу

Соревнования состоялись на стадионе «Металлург»
Источник:kp.ru
В Туле прошел III этап чемпионата и первенства России по суперкроссу

В Туле прошел III этап чемпионата и первенства России по суперкроссу

Фото: материалы пресс-служб

В соревнованиях по суперкроссу в Туле приняли участие около 100 спортсменов из 13 регионов нашей страны.

В рамках торжественной церемонии открытия соревнований тульскому спортсмену Александру Рудинскому вручили гоночную маску. Он представлял Тульский регион в рамках завершившегося Кубка России по мотокроссу и стал серебряным призером в личном зачете.

Программа чемпионата и первенства включила в себя гонки в четырех классах, а также командный заезд этапа на Кубок Тулы. В Тульской области мотоспорт пользуется заслуженной популярностью как у опытных, так и у юных спортсменов. В регионе им занимаются более 250 человек.