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Общество18 июля 2022 7:36

Студентам Тульской области с 1 сентября проиндексируют стипендии

Индексация пройдет с коэффициентом 1,04
Источник:kp.ru
Студентам Тульской области с 1 сентября проиндексируют стипендии

Студентам Тульской области с 1 сентября проиндексируют стипендии

Фото: Алексей ФОКИН

С 1 сентября 2022 года студентам Тульской области проиндексируют стипендии, Постановление, устанавливающее индексацию, подписал председатель регионального правительства - первый заместитель Губернатора Тульской области.

Коэффициент индексации составит 1,04, и для студентов очной формы обучения стипендия в Тульской области будет 662,91 рубля в месяц, а для детей-сирот и студентов профессиональных образовательных организаций - 995 рублей в месяц.