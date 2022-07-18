Студентам Тульской области с 1 сентября проиндексируют стипендии Фото: Алексей ФОКИН

С 1 сентября 2022 года студентам Тульской области проиндексируют стипендии, Постановление, устанавливающее индексацию, подписал председатель регионального правительства - первый заместитель Губернатора Тульской области.

Коэффициент индексации составит 1,04, и для студентов очной формы обучения стипендия в Тульской области будет 662,91 рубля в месяц, а для детей-сирот и студентов профессиональных образовательных организаций - 995 рублей в месяц.