В Тульской области на месте крушения поезда полностью восстановили движение Фото: материалы пресс-служб

Как сообщила пресс-служба МЧС, движение поездов на месте схода с рельсов вагонов грузового поезда (238 км МЖД в Узловском районе) удалось полностью восстановить движение к 14.30 17 июля. Здесь полностью отремонтировали поврежденное крушением железнодорожное полотно.

Напомним, 16 июля в 15:20, 12 вагонов грузового поезда сошли с рельсов на перегоне "Узловая 3 - Жданка" в Узловском районе Тульской области. Частично движение удалось восстановить только к 5:08 17 июля, оно велось в реверсивном режиме.

Также по версии, выдвинутой РЖД, причиной крушения могла стать попытка похитить металл из поезда, предположительно, человек, погибший при крушении, мог быть одним из соучастников хищения.