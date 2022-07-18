Тульский "Арсенал" обыграл "СКА-Хабаровск" со счетом 3:2 Фото: материалы пресс-служб

17 июля в Туле прошел матч первого тура Первой лиги (ФНЛ), в котором тульский футбольный клуб "Арсенал" обыграл "СКА-Хабаровск" со счетом 3:2.

Из туляков в матче отличились, забив голы, Евгений Луценко (27-я минута), Камран Алиев (38) и Кирилл Панченко (78). У гостей дубль оформил Василий Алейников (8, 43).

Напомним, "Арсенал" в прошедшем сезоне занял последнее место в Российской премьер-лиге и покинул высший дивизион, а "СКА-Хабаровск" не сумел пробиться в РПЛ, уступив в стыковых матчах подмосковным "Химкам (1:0, 0:3).

В следующем туре туляки сыграют 24 июля на выезде с "Краснодаром-2".