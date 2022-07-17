В Туле без электричества 18 июля останутся десятки домов Фото: Арина ВОРОНЦОВА

18 июля десятки домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 17:00 - 9-й пр-зд, 34, 39-а; 10-й пр-зд, 40-52 (чётн.), 41-59 (нечётн.); 11-й пр-зд, 42-60 (чётн.), 39-57 (нечётн.); 13-й пр-зд, 2-12, 12-а; 8-й пр-зд, 34-50 (чётн.), 29-41 (нечётн.); 9-й пр-зд, 36-46 (чётн.), 39-б, 39-51 (нечётн); 13-й пр-зд, 13, 14, 15; 26-й пр-зд, 1-10; ул. Карпова, 50, 52, 58, 60; п. Менделеевский: ул. Ленина, 14, 19; ул. М. Горького, 11, 13; ул. Л. Толстого, 1-9 (обе стороны); ул. Шоссейная, 1-в (СНТ "Изыскатель); СНТ № 1 "Тулаавтодор"; ул. Ленина, 1-22, 15-а, 6-а, 3-а, 4-а, 2-а, 8-а, 7-а, 18-а, 1-а, 10-а, 18-б, 20-а, 21-а; ул. Пионерская, 7-17, 8-б; ул. Фестивальная; ул. Шоссейная; ул. Энтузиастов; ул. Прокудина, 8-а; пр-зд Верхний; ул. Батищева 2-14; пр-зд Батищева 1-21 (нечётн.), 2-14 (чётн.); пр-зд Нижний 3, 4, 5, 8; пер. Комбайновый 2-12 (чётн.), 3-15 (нечётн.), 11-а; ул. Л. Чайкиной 1-15, 15-а; ул. Бывший Монастырь 1, 3, 4, 5-а; ул. Кутузова, 105-131 (нечётн.); ул. С. Ковалевской, 40-60 (чётн.); ул. Попова, 40-59; ул. Добролюбова, 32-48 (чётн.), 33-51 (нечётн.); ул. Панфиловцев, 68, 84; ул. Крылова, 30-46 (чётн.); 31-47 (нечётгн.), 45-а;

с 09:30 до 13:30 - ул. Октябрьская, 145-199 (нечётн.); ул. Токарева, 38-46 (чётн.), 37; ул. Галкина, 224-266 (чётн.), 205-237 (нечётн.); ул. Железнодорожная, 11-14; ул. Коляева, 1-11 (нечётн.);

с 10:00 до 16:00 - ул. Ф. энгельса, 62, 64.